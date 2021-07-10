تركيا.. استخدام تقنيات خاصة لنقل لوحات فسيفسائية عثر عليها بمنزل إلى متحف

شرعت فرق مديرية الثقافة والسياحة في ولاية غازي عنتاب التركية بنقل لوحات فسيفسائية عثر عليها في حديقة منزل إلى أحد المتاحف.

وعثر على اللوحات في حديقة منزل بقرية يوكاري بيلانلر في قضاء "إصلاحية" عام 2019، حيث تم إبلاغ الجهات المعنية ووضعها تحت الحماية.

وعلى مدار عام من أعمال التنقيب في الموقع، تمكن الخبراء من إزالة غبار السنين عن لوحات فسيفسائية أرضية متنوعة ممتدة على مساحة 170 متراً مربعاً.

وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها بدأت الفرق بنقل اللوحات التي يعتقد أنها تعود للقرن الرابع الميلادي عبر تجزئتها بتقنيات خاصة.

وفي تصريح صحفي، قال مدير المتاحف في غازي عنتاب أوزغور جوماق، إنه سيتم عرض اللوحات في قسم المقتنيات العائدة للعهد البيزنطي، في متحف زيوغما للأعمال الفسيفسائية.

وأوضح أن اللوحات تجسد مشاهد صيد مختلفة، وتضم رسوم نباتات متنوعة، فضلا عن العنب.

ولفت إلى أن اللوحات تدل على انتشار الكروم في المنطقة منذ زمن قديم.

وأعرب عن اعتقاده بأن الموقع الذي تم اكتشاف اللوحات فيه ربما كان قصرا مستخدما لأغراض الصيد.

بدورها قالت مسؤولة الترميم عائشة أبرو تشورباجي، إن اللوحات سيتم نقلها عبر تقنيات خاصة، من خلال تجزئتها دون إلحاق ضرر بالرسوم الرئيسية.

ومن المقرر نقل اللوحات على شكل 98 قطعة مساحة كل منها نحو 1.5 متر مربع.