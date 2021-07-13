العثور على آلة موسيقية عمرها 8500 عام شمال غربي تركيا

اكتشف علماء الآثار آلة موسيقية مصنوعة من العظم يعود تاريخها إلى 8.500 عام في أحد مواقع التنقيب في منطقة "باهجيلي إفلار" في ولاية "بيلجيك" الشمالية الغربية. وقد تكون هذه الآلة الموسيقية هي الأولى من نوعها في الأناضول.

وكان أحد السكان المحليين أبلغ متحف "بيلجيك" للآثار عن وجود بعض القطع الخزفية في حقل مهجور في المنطقة قبل أن تبدأ أعمال التنقيب فيها بدعم من مكتب الوالي ومديرية جامعة "بيلجيك شيخ أديب علي" حيث عثر على 11 هيكلاً عظمياً بشرياً يعود تاريخها إلى 9.000 عام مضت، بالإضافة إلى بذور قمح وشعير وعدس وحنطة سوداء.

كما اكتشف علماء الآثار خلال عمليات التنقيب جسماً عظمياً يشبه آلة الفلوت أو الصفارة.

وقال "إركان فيدان" الأستاذ المساعد والمحاضر في قسم الآثار في جامعة الولاية، إن الأداة تحتوي على فتحتين في أحد جوانبها وفتحة ثالثة في الجانب الآخر. مشيراً إلى أن قطر هذه الثقوب أصغر من 1 سم، وأضاف: "بعد الترميم وتحليل الآثار المطبوعة على القطعة، نخطط لبدء مشروع العزف على الآلة" مؤكداً أن هذه الأنواع من الآلات شائعة في العالم التركي.

يذكر أن العالم التركي "محمود كاشغري" أطلق على آلة النفخ هذه اسم "توتك" tütek في "ديوان لغة الترك"، وهو أول قاموس شامل للغات التركية.