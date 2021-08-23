في الذكرى 950 لمعركة ملاذكرد.. تركيا تقيم مهرجاناً للألعاب التقليدية

انطلق اليوم في ولاية "وان" مهرجان الألعاب التقليدية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 950 لمعركة "ملاذكرد"، التي انتصر فيها السلاجقة الأتراك على جيوش الإمبراطورية البيزنطية.

وستجري فعاليات المهرجان في نسخته الخامسة على مدى 4 أيام بمشاركة 8 دول عربية هي الأردن وفلسطين ولبنان وتونس ومصر والمغرب وقطر والسودان.

وشهد اليوم الأول للمهرجان عرضًا عسكريًا للطيران التركي، وإقامة معارض لأبرز المنتجات التراثية التركية من تحف ولوحات وأطعمة ومشروبات ومصنوعات، كما تضمن معارض للدول المشاركة.

واحتوت المعارض التركية أيضا على أزياء وأسلحة تكتيكية ومعدات لقوات الأمن والدرك.

ويشهد المهرجان الذي يستمر حتى الخميس، ألعابا تقليدية كرياضة المصارعة و"الجيريت" التي تقوم على ركوب الخيل ورمي الرماح على فرسان، وألعاب تقليدية أخرى مارستها القبائل التركية في آسيا الوسطى.

معركة ملاذكرد وقعت في 26 أغسطس/ آب 1071، وتمكن فيها السلطان السلجوقي ألب أرسلان، من هزيمة الجيش البيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع ديوجينيس.

وبعد النصر بأربعة أعوام أقيمت دولة سلاجقة الروم، تلاها إعلان إحدى أكبر دول العالم وهي الدولة العثمانية، مما فتح الطريق أمام الأتراك للتقدم في آسيا الصغرى التي باتت تعرف حالياً باسم تركيا، وشكل منعطفا تاريخيًّا في المنطقة.