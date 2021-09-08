مواطن تركي يعثر على أحفورة من العصر الطباشيري

عثر مواطن تركي على أحفورة "محار بحري"، يرجح أنها عمرها 65 مليون عاما، في قضاء كاهتا بولاية أديامان جنوب شرقي تركيا.

فقد وقعت عينا صيري قايا (83 عاما) على حجر أثري غريب الشكل، بينما كان يتجول في الغابة القريبة من منزله بمنطقة "بوازقايا"، ما دفعه لإبلاغ مسؤولي مديرية المتاحف بالولاية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، الأربعاء، من إدارة المتاحف بأديامان، فإن الفحص الأولي للحجر أوضح أنه يعود إلى أحفورة "محار بحري".

وأضافت إدارة المتاحف بالولاية، أنه من المُرجح أن الأحفورة تعود لـ 65 مليون عاماً.

وأشارت إلى أن المحار المذكور عاش في الفترة من العصر الطباشيري إلى العصر الرباعي.