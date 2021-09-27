اكتشاف آثار تعود إلى الفترة الهلنستية بمرسين التركية

شهدت ولاية مرسين، جنوبي تركيا، اكتشاف آثار في مدينة "أوزونجابرج" القديمة، تعود إلى الفترة الهلنستية.

جاء ذلك نتيجة أعمال الحفر والتنقيب المتواصل في المدينة القديمة، في إطار برنامج وزارة الثقافة والسياحة التركية.

وفي حديثه للأناضول، قال الأستاذ أوميت أيدين أوغلو، عضو الهيئة التدريسية بقسم علم الآثار في جامعة مرسين، إن مدينة "أوزونجابرج" القديمة كانت عاصمة المنطقة خلال الحقبة الهلنستية.

"أيدين أوغلو" الذي يترأس أيضاً فريق التنقيب، قال إنهم يواصلون في الوقت الحالي، أعمال الحفر والتنقيب في منطقة المسرح، والمعبد والبرج الهلنستي.

وأكد أهمية الدور الذي ستلعبه المدينة القديمة في جذب السياح إلى المنطقة، بعد اكتمال أعمال الحفر والتنقيب.

وأوضح أن أعمال التنقيب المتواصلة من قبل فريق يضم 50 خبيراً، أسفرت عن اكتشاف آثار عدة تعود إلى الفترة الهلنستية.