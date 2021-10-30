تركيا.. العثور على رأسي تمثالي "إلهي الحب والنبيذ"

اكتشف علماء أثار أتراك رأسي تمثالين لـ"إلهة الحب والجمال" الأسطورية أفروديت و"إله النبيذ" ديونيسوس خلال عمليات تنقيب في ولاية كوتاهيا.

ويواصل العلماء أعمال التنقيب في مدينة آيزانوي الأثرية الواقعة في منطقة جافدار حصار، وتم إدراجها في القائمة المؤقتة لليونسكو للتراث العالمي في عام 2012.

وقال منسق أعمال التنقيب بجامعة دوملوبينار، رئيس قسم الآثار البرفسور غوكهان جوشكون، للأناضول، إن العمل في مدينة آيزانوي متواصل دون انقطاع بفريق مكون من 100 عامل و27 فنيًا.

وأضاف أنهم عثروا على رأسين تمثالي "أفروديت" و "ديونيسوس" خلال عمليات التنقيب في المدينة الأثرية التي يعود تاريخها إلى 5000 عام، وتبعد 50 كم عن مدينة كوتاهية.