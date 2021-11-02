قناة ديسكفري تصور فيلما وثائقيا عن "نقطة بداية التاريخ" في شانلي أورفا

"نقطة بداية التاريخ" هو الوصف الذي يطلق على منطقة "غوبكلي تبه" الواقعة بولاية شانلي أورفا التركية، وتقوم قناة "ديسكفري" الشهيرة التي يتابعها الملايين على مستوى العالم بتصوير فيلم وثائقي تاريخي عن أهم الأماكن في الولاية.

وقال سعيد ياردمجي، رئيس لجنة الأفلام بتركيا: "إن قناة ديسكفري لديها جمهور كبير جدا في جميع أنحاء العالم، والفيلم الوثائقي الذي تصوره حاليا يركز على أكثر الأماكن التاريخية بالولاية"، مشيرا إلى مدى أهمية "غوبكلي تبه" بالنسبة للفيلم الوثائقي بوصفها "نقطة بداية التاريخ".

وأوضح أنهم قاموا بالتصوير في 5 أماكن حتى الآن، من أهمها: غوبكلي تبه وقره خان تبه، وهم أول فريق يصور فيلما وثائقيا في قره خان تبه التي روجت لها وزارة السياحة والثقافة التركية على مستوى العالم، فهي أحد أهم المستوطنات بالعصر الحجري الحديث.

ولفت إلى أنهم يساهمون في الترويج والتعريف بالسياحة التركية، من خلال التعاون مع فرق الإنتاج وصانعي الأفلام الأجانب، ويرى أن الأفلام الوثائقية أداة مهمة للترويج للسياحة، كونها تعكس الحقائق كما هي دون زيادة أو نقصان.

وأفاد ياردمجي أن لجنة الأفلام في تركيا مؤسسة غير ربحية، تهدف إلى جلب الإنتاج الأجنبي إلى البلاد، كما تفعل هوليوود وبوليوود، مشيرا إلى أن قطاع الأفلام والسينما تأثر كثيرا بجائحة كورونا، إلا أنه بدأ بالتعافي مؤخرا.

في سياق متصل قال أندرو جونس، منسق مشاريع قناة "ديسكفري"، إنه من المثير للغاية تصوير أفلام وثائقية في المكان الذي بدأ فيه التاريخ، معربا عن ثقته بأنهم سينتجون عملا رائعا.

يذكر أن منطقة "غوبكلي تبه" أُدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ ثلاث سنوات، كما أنها تشكل موضوعا للعديد من الكتب والأفلام والوثائقيات والرسوم المتحركة والمسلسلات.

كما أنها تجذب اهتمام الكتاب والمخرجين المحليين والمصورين، الذين نفذوا العديد من الأعمال الوطنية والدولية، إضافة لكونها مكان سياحي بامتياز، يزورها آلاف الأشخاص من داخل تركيا وخارجها.