تركيا.. اكتشاف مستودع أغذية عمره حوالي ثلاثة آلاف عام

اكتشف علماء آثار منطقة كانت تستخدم لتخزين المواد الغذائية في العصر الحديدي الوسيط، في تلة "تتارلي" الأثرية في ولاية أضنة الجنوبية.

وما زالت أعمال الحفر متواصلة في التلة التي كانت مأهولة بالسكان في العصر الحجري الحديث، واستمرت كذلك دون انقطاع حتى العهد الروماني المبكر.

وولدت في هذه المنطقة ملكة الحثيين بودوهيبا، وقضت فيها أيام شبابها.

وفي تصريحات أدلى بها للأناضول، قال عضو هيئة التدريس في قسم الآثار بجامعة تشوقوروفا، رئيس لجنة التنقيب، سردار غيرغينر، إن تلة تتارلي كانت مدينة "كبيرة" في عهد الحثيين في الألفية الثانية قبل الميلاد.

وأشار أنهم وصلوا لاكتشافات جديدة من شأنها تسليط الضوء على تاريخ المنطقة، كان آخرها منطقة تخزين المواد الغذائية.

وأضاف: "وجدنا أوعية تخزين مختلفة في موقع من العصر الحديدي الوسيط، كانت الأوعية مليئة بالتربة، سيجد أعضاء فريقنا المختصون في علم النبات بقايا الحبوب المكربنة داخلها".

وأردف: "كما عثرنا على أوعية قياس داخل الأوعية الكبيرة ولكن هل كانت تحتوي عدسا أم شعيرا أم قمحا، ذلك ما سيخبرنا به المختصون".

ولفت أنهم عثروا أيضا على بقايا هيكل عظمي لبقرة يعود للعصر الهلنستي.

وأوضح أنهم يهدفون إلى الوصول لمعلومات حول العناصر الغذائية في العصر الحديدي الوسيط وطرق إنتاجها، من خلال الحبوب في أوعية التخزين.