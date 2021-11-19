العثور على طبعة لأمير حيثي يعود تاريخها لـ 3250 عام

عثر فريق تنقيب عن الآثار بولاية هطاي (جنوبي تركيا)، على طبعة ختم تعود لأمير "حيثي"، يقدر عمرها ب 3250 عاماً.

جاء هذا الاكتشاف ضمن أعمال تنقيب بمدينة ريحانلي التابعة للولاية، وذلك برئاسة " الدكتور مراد أقار" رئيس قسم الآثار والتاريخ البدائي وآثار الشرق الأدنى بجامعة مصطفى كمال التركية.

وقال الدكتور أقار: "إن أعمال التنقيب تجري بمنطقة "آتش تشانا" الأثرية بريحانلي، بدعم من رابطة التاريخ التركي تحت إشراف وزارة الثقافة والسياحة.

وأضاف أنه من بين الآثار المكتشفة، نصوص مسمارية مكتوبة باللغة الأكدية على لوح يقدر عمره بـ 3400 عام، وطبعه ختم أمير حيثي غير معروف اسمه، ويقدر عمرها بـ 3250 عاماً.

وأشار إلى أن الأختام الأسطوانية تشير إلى معلومات حول الممارسات الإدارية للمنطقة، خاصة خلال الفترة التي كانت فيها المنطقة تحت حكم إمبراطورية ميتاني 1500 ق.م – 1300 ق.م.