العثور على مصحف مكتوب بخط اليد عمره 450 عاماً في مسجد تركي تاريخي

في مستودع مسجد السلطان سليم التاريخي في منطقة قره بينار في قونية التركية، عُثر على 10 أجزاء من نسخة من القرآن الكريم مكتوبة بخط اليد، كان قد أهداها السلطان العثماني سليم الثاني لمكتبة المسجد.

وفي معرض حديثه للصحافة قال يونس آيدين مفتي قره بينار، إن المخطوطات العشر القرآنية التي اكتشفت في المسجد الذي بناه السلطان العثماني سليم الثاني، ذات قيمة كبيرة. وأضاف: "عندما درسنا تاريخ هذه المخطوطة الفريدة تبين أنها مهداة من السلطان سليم الثاني إلى مسجد أمر ببنائه في قره بينار. وتواصلنا مع الأستاذ مصطفى أشقر من كلية الشريعة بجامعة أنقرة حول هذه الوثيقة التي تبين أنها هامة جداً، فقمنا على الفور بعرضها في مسجدنا".

وحول تفاصيل المخطوطة أوضح آيدين بالقول: "في فترة حكم السلطان سليم الثاني في قونية، أحضر العديد من الأعمال والخدمات إلى قره بينار. ومنها هذه الهدية التي أرسلها إلى مسجد المدينة، وهي مصحف جميل جداً ومكتوب بشكل رائع يضم 30 جزءاً، ولكن لدينا 10 أجزاء منها فقط. وعلى الغلاف الداخلي كتب: وقف السلطان سليم خان إلى مدينة قره بينار. وهذا المصحف مكتوب بخط النسخ، في حين كتبت بدايات السور ونهاياتها بخط الثلث".

وفي إشارة إلى أن أحداً لم يكن يعلم بوجود المخطوطة وأنها كانت في المستودع لفترة طويلة من الزمن، تابع آيدين: "لقد وجدناها للتو، ولم تكن معروفة حتى وقت قريب. لا يمكننا القول إنها مصحف كامل. الجزء الأول من القرآن يبدأ بسورة الفاتحة وهذا أثمن جزء فيها. إنه جميل جداً ومكتوب بخط الثلث وسنعرضه في المسجد.

من جانبه أشار أوغوز جيم مراد رئيس بلدية قره بينار، إلى أن المسجد التاريخي تحفة فنية ثمينة في المنطقة من حيث العمارة. وقال: "هذا تطور يثير اهتمامنا اليوم. عثرنا على عمل نادر للغاية في أرشيف المسجد بفضل جهود المفتي وزملائنا. وهذا القرآن وقف السلطان سليم خان لمدينة قره بينار وهذا مكتوب بشكل واضح ويتوافق مع القرن الخامس عشر الميلادي".