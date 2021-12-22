العثور على صندوق مطلي بالذهب وعملات ذهبية تعود للعصر الروماني بالقرب من أنقرة

صادرت السلطات التركية قطعة أثرية تاريخية مهمة في عملية أجريت في مدينة جوروم بوسط تركيا بالقرب من العاصمة أنقرة. وكان يعتقد في البداية أن الصندوق المطلي بالذهب والعملة الذهبية التي تم العثور عليها تعود إلى النبي سليمان، المعروف باسم الملك سليمان في المسيحية واليهودية.

وقال بيان مكتوب صادر عن مكتب والي جوروم، إن فرع مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابع لمديرية أمن الولاية، بدأ تحقيقاً تقنياً وقانونياً بعد ورود أنباء عن محاولة أحد الأشخاص بيع القطع الأثرية التاريخية التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وجرت مراقبة السيارة الخاصة بالمشتبه به لبعض الوقت، قبل أن توقفها السلطات وسط المدينة، وضُبط أثناء تفتيشها صندوق مطلي بالذهب وعملة ذهبية تاريخية، ما أدى إلى القبض على المشتبه به.

وفي الفحص الذي أجراه خبراء مديرية متحف جوروم، تم تحديد هوية الموجودات ليتبين أنهما جزءاً من 11 قطعة أثرية تاريخية عثر عليها سابقاً في أماسيا عام 2017، وكان يُعتقد في البداية أنها تخص النبي سليمان وتحتوي أيضاً على ختم سليمان. إلا أن دراسات المتخصصين أثبتت أن القطع الأثرية تنتمي في الواقع إلى الفترة الرومانية التي تقع زمنياً بعد الفترة التي يُعتقد أن الملك سليمان كان فيها على قيد الحياة.