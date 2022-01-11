العثور على أقنعة مسرحية أثرية في مدينة كاستابالا القديمة في تركيا

عُثر في مدينة كاستابالا Kastabala القديمة الواقعة في ولاية "عثمانية" جنوب تركيا، على أقنعة مسرحية كوميدية وتراجيدية محفورة على الكتل المعمارية لبوابات المسرح التاريخي للمدينة. ويدل وجود الأقنعة على نشاط تمثيلي لمسرحيات كوميدية وتراجيديا في تلك الفترة.

وأسفرت الحفريات التي انتهت عام 2021 في كاستابالا، المعروفة باسم أفسس بمنطقة جوكوروفا، عن الشارع التاريخي ذي الأعمدة والمسرح وأطلال الحمام والكنائس والقلعة التاريخية للمدينة القديمة. وتم اكتشاف جزء كبير من مسرح المدينة القديمة أثناء عمليات التنقيب التي لا زالت مستمرة إلى الآن، بما في ذلك 10 أقنعة مسرحية، أثار اكتشافها إعجاباً كبيراً كونها تصور المسرحيات التي أقيمت في ذلك الوقت، ومنها أقنعة عابسة صنعت للمسرحيات ذات الطابع المأساوي وأخرى مبتسمة للمسرحيات الكوميدية الترفيهية.

وفي حديثه لوكالة أنباء الأناضول، قال فارس دمير رئيس فرق الحفريات والأكاديمي في قسم الآثار بجامعة "عثمانية كوركوت آتا"، إن مدينة كاستابالا القديمة هي أهم مدينة مقدسة في منطقة كيليكيا جنوب الأناضول.

وأوضح أن الحفريات في المدينة القديمة مستمرة بالتعاون بين وزارة الثقافة والسياحة و جامعة الولاية، وبدعم من الجمعية التاريخية التركية. وأضاف:"بدأنا في عام 2020 اكتشاف قسم المسرح وإزالة الأنقاض عنه، وهو أهم جزء في المدينة القديمة. وفي غضون عامين تمكنّا من الكشف عن جزء كبير من المسرح التاريخي القديم".

وأشار دمير إلى أهمية الأقنعة العشرة التي تم العثور عليها في المسرح، لأنها تشهد على التراث الثقافي لذلك العصر، وتابع: "إننا نستخرج مسرحاً من العصر الروماني، لكن الزيادة في عدد الاكتشافات التي تعود إلى العصر الحجري الحديث، والموجودة في الجزء العلوي من المسرح، تُظهر أن كاستابالا كانت مركزاً هاماً منذ عصور ما قبل التاريخ". مؤكداً أنهم سيواصلون أعمال التنقيب في هذه المناطق في السنوات القادمة.