فريق آثار تركي يعثر على جدران سور يعود تاريخها إلى 2500 عام

عثر فريق آثار تركي على جدران سور يعود تاريخها لـ 2500 عام في مدينة برغاما الأثرية، الواقعة في ولاية إزمير غربي تركيا.

وبرغاما، مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو).

وعثر الفريق على جدران حجرية في إطار أعمال الترميم والبحث التي تجريها المديرية العامة لأعمال المياه، في وادي سيليوس المحيط بمدينة برغاما.

وأوضحت مديرة المتحف، نيلغون أوستورا، اليوم الثلاثاء، أن طول الجدران المكتشفة يبلغ 4 كيلو مترات وارتفاعها حوالي 4-5 أمتار.

وأضافت أنه الجدران بنيت في القرن الخامس قبل الميلاد لغرض حماية المدينة من الهجمات.

ويعود تاريخ برغاما إلى 7 آلاف عام، وتضم آثارا في غاية الأهمية عالميا، ترجع إلى الحضارات الهلنستية والرومانية القديمة.

وتضم المدينة الأثرية معالم هامة جدا مثل معبد أثينا وهيكل زيوس والساحة الحمراء ومركز "أسكليبيون" الطبي الأثري.