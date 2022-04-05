العثور على 4 كتابات أموية في مدينة "كنيدوس" التركية القديمة

عثر على أربعة نقوش كتابية منحوتة على الرخام والحجر الجيري تعود إلى العصر الأموي، أثناء الحفريات الأثرية الجارية في مدينة كنيدوس القديمة Knidos، وهو موقع يعود إلى 3000 عام من التاريخ.

وتقوم جامعة سلجوق بتنفيذ أعمال الحفر والتنقيب بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والجمعية التاريخية التركية والمديرية العامة للتراث الثقافي والمتاحف.

وتقع مدينة "كنيدوس" القديمة حيث يعمل علماء الآثار في منطقة داتشا الساحلية التابعة لولاية موغلا، والتي تمتد على طول ساحل بحر إيجة التركي، ويعود تاريخها إلى النصف الأول من عام 2000 قبل الميلاد. وكانت المدينة موطناً لكلية الطب والأطباء المشهورين في العالم القديم، قبل أن يحكمها الأمويون بين عامي 685 و711 م.

وكشفت النقوش الأربعة المحفورة على الرخام والحجر الجيري عن أسماء القبائل والقادة والإداريين المشاركين في الحملة الأموية على إسطنبول.

وخلال حديثه إلى الإعلام المحلي، قال مدير الحفريات "إرتكين دوكسان آلطي" إن الحفريات الأثرية مستمرة في المدينة القديمة دون انقطاع منذ عام 2016.

وأضاف: "قدمت لنا مدينة كنيدوس في أول أيام رمضان هدية جميلة، إذ تم اكتشاف 4 نقوش أموية جديدة خلال الحفريات الأثرية. وهذه النقوش التي تعود إلى العصر الإسلامي المبكر، تشكل أكبر اكتشافات في غرب الأناضول. لقد أظهرت كنيدوس مدى أهمية التأريخ الإسلامي لأن البيانات التي تم جمعها هنا ستلقي الضوء على الفترات المبكرة للإسلام". مشيراً إلى أن حجم النقوش يتراوح من 15 سم إلى حوالي 1 متر .

يذكر أن فريق التنقيب يتألف من 40 شخصاً، بينهم جيولوجيون ومهندسون معماريون ومرممون ومؤرخون فنيون وعلماء أحياء وعلماء أنثروبولوجيا وطاقم التنقيب.