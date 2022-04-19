قطع أثرية تعود لما قبل 2600 عام معروضة في ولاية إزمير التركية

يتميز معبد أثينا بمدينة فوكايا القديمة في ولاية إزمير، غربي تركيا، بأنه يضم قطعاً أثرية نادرة يعود تاريخها إلى ما قبل 2600 عام.

من بين القطع الأثرية الموجودة داخل المعبد الواقع في قضاء فوتشا، تماثيل حصان والحيوان الأسطوري الفتخاء (الغرفين).

وتتواصل أعمال التنقيب والترميم الأثرية في المدينة القديمة، ومن المقرر أن يتم عرض القطع الأثرية المذكورة في متحف الآثار بإزمير، نهاية العام الحالي.

وكان علماء التنقيب والآثار قد عثروا على تماثيل الحصان والفتخاء، في عام 2000، ليتم البدء لاحقاً بترميمهما وإصلاحهما قبل العرض.

يُذكر أن معبد أثينا بإزمير، يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد.