متحف هطاي التركية يجمع مجموعة آثار نادرة لعصور قديمة

يقدم متحف هطاي لزواره رحلة عبر التاريخ من خلال الآثار المعروضة في متحف المدينة التركية التي كانت مهدا للعديد من الحضارات على مر العصور.

يبلغ المساحة الإجمالية لمعرض الآثار في المتحف الذي تم افتتاحه في منطقة أنطاكيا عام 2014، عشرة آلاف متر مربع، خصص منها 3 آلاف 500 متر مربع للفسيفساء.

وبلغ عدد زوار المتحف السنة الماضية 140 ألفا ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المتحف هذا العام إلى 300 ألف زائر.

وقالت عائشة إرسوي، مديرة المتحف، في حديثها للأناضول، إن هناك قطع أثرية فريدة وجميعها مهمة تعود للعصور القديمة ابتداء من العصر الحجري القديم وانتهاء بالعصر العثماني.

وأضافت أهم الآثار التي تشد انتباه الزائرين القادمين من جميع أنحاء العالم هو تمثال الملك الحثي "سوبيلوليوما" وهو تمثال مصنوع من البازلت يبلغ ارتفاعه 1.5 متر ووزنه 1.5 طن.

ومن القطع الأثرية المهمة الأخرى "تابوت أنطاكيا" و"فسيفساء الهيكل العظمي"، وفق المتحدثة.