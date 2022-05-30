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السلطات مصرية تعلن العثور على مئات المومياوات في سقارة

وكالة الأناضول للأنباء
القاهرة
نشر في 30.05.2022 15:11
جانب من المكتشفات AP جانب من المكتشفات (AP)

عثر علماء الآثار في منطقة سقارة التاريخية في القاهرة على 250 مومياء و150 هيكل أثري، جميعها تعود إلى سنوات القرن الخامس قبل الميلاد.

وذكرت قناة "صدى البلد" المصرية، أن أعمال التنقيب الأثرية المتواصلة في سقارة التابعة لمدينة الجيزة، أسفرت عن العثور على قطع أثرية تعود إلى حقبة مصر القديمة.

هذه الاكتشافات المذكورة هي الأكبر من نوعها في سقارة منذ عام 2018 الذي شهد بدء أعمال التنقيب الأثرية في المنطقة.

وأفادت "صدى البلد" أن التوابيت الخشبية ذات الألوان المختلفة والتي تحتوي بداخلها 250 مومياءً، عززت من حماية المومياوات ضد الاندثار.

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