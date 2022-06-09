مؤسسة جورج وأمل كلوني: يجب معاملة تجار الآثار كمجرمي الحرب

عطفاً على نتائج تحقيق استمر عامين حول تهريب كنوز ثقافية نُهبت من العراق وسوريا واليمن وليبيا، أعيد بيعها في الولايات المتحدة وأوروبا،

دعت مؤسسة كلوني للعدالة التي أسسها الممثل جورج وزوجته أمل كلوني إلى محاكمة تجار الآثار المنهوبة من مناطق الصراع في العالم بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب وتمويل الإرهاب.

وقالت أنيا نيستات المديرة القانونية لبرنامج "ذي دوكيت" التابع لهذه المؤسسة والمتخصص في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، إن "الاتجار غير المشروع بالآثار ليس جريمة بلا ضحايا"، وذلك في تقديمها في واشنطن نتائج تحقيق استمر عامين بشأن تهريب كنوز ثقافية نُهبت من العراق وسوريا واليمن وليبيا، ثم أعيد بيعها في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشارت أنيا نيستات إلى أن هذا التهريب الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة وأنظمة يتيح لها شراء الأسلحة وتمويل الأعمال الحربية أو الهجمات.

وأوضحت أن تنظيم داعش الذي سيطر على مدى سنوات على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق، أنشأ وزارة فرعية مخصصة للآثار، منحت تراخيص لنهب المواقع الأثرية وفرضت ضرائب على بيع الآثار.

يشار إلى أن منظمات حقوقية متخصصة قد اتهمت النظام السوري أيضاً بالمشاركة في نهب المواقع الأثرية، بحماية جماعات مسلحة تابعة له.

ويُعتبر نهب الآثار جريمة حرب بحسب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي الذي قامت عليه المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق المحامية في المؤسسة منال شيبان.

وتمر القطع المسروقة عبر تركيا أو لبنان أو أوروبا الشرقية أو تايلاند، ثم تباع في عمليات بيع خاصة، خصوصا عبر الإنترنت.

في الوقت الحالي، تُصادر غالبية الأعمال المنهوبة التي يُعثر عليها وتعاد إلى البلدان التي تعرضت للنهب فيها، لكن التجار لا يحاكمون إلا بتهمة ارتكاب مخالفات، وليس جرائم حرب، بحسب المنظمة غير الحكومية.

يأتي هذا التقرير بعد وقت قصير من توجيه الاتهام في فرنسا إلى جان لوك مارتينيز، الرئيس السابق لمتحف اللوفر، أكبر متحف في العالم، بتهمة الاتجار بالآثار من الشرقين الأدنى والأوسط.

وفي إطار هذا التحقيق، صادر القضاء الأميركي أخيراً خمس عملات معدنية مصرية كانت في حيازة متحف متروبوليتان في نيويورك يُحتمل أن تكون نتيجة أعمال نهب.