العثور على فسيفساء رومانية مساحتها 164 متراً مربعاً في ألانيا التركية

عُثر في مدينة سيدرا القديمة في منطقة ألانيا جنوب أنطاليا التركية أثناء أعمال الحفر والتنقيب، على فسيفساء أرضية تبلغ مساحتها 164 متراً مربعاً، تصور البطل الأسطوري اليوناني القديم هيراكليس المعروف باسم هرقل في الأساطير الرومانية.

وتم اكتشاف الفسيفساء في الحمام الروماني للمدينة القديمة، وهي تصور 12 عملاً لهيراكليس ابن زيوس وألكمين وفقاً للأسطورة.

وفي معرض حديثه مع الإعلام المحلي، قال "إرتوغ إرغورار" الأستاذ المساعد من كلية الآداب بجامعة كارامان أوغلو محمد بيه، رئيس قسم التنقيب في سيدرا، إنهم عثروا على اكتشافات أثرية ممتازة من خلال الأعمال التي يقومون بتنفيذها منذ عام 2019 في الموقع التاريخي.

مضيفاً أنهم وجدوا فسيفساء هيراكليس في المدينة القديمة عام 2019 لأول مرة. ومع ذلك، اكتشف فريق التنقيب القطعة الأثرية بالكامل في نهاية عام 2020 لأنه كان من غير الآمن الكشف عنها كاملةً في ذلك الوقت.

ومع ملاحظة أن المشاهد الأسطورية في الفسيفساء المسماة "12 عملاً من أعمال هيراكليس" محفوظة بشكل جيد، قام الفريق بعد ذلك بتغطية القطعة الأثرية بالتربة من أجل حمايتها، والحصول على نتائج أفضل في الدراسات التفصيلية المستقبلية.

وأشار الأستاذ الجامعي بالقول:"لم نشهد قط مثل هذه الفسيفساء التي تصور المشهد الأسطوري لـ 12 عملاً من أعمال هيراكليس من قبل. كما تبرز حقيقة أن أشكال الفسيفساء مصنوعة بأبعاد بشرية. وبهذا المعنى، فهي فسيفساء فريدة من نوعها".

وأفاد رئيس الحفريات أن الفسيفساء الأرضية التي يبلغ عرضها 7.9 متراً وطولها 21.91 متراً، قد صنعت في القرن الثاني الميلادي وتغطي مساحة تقارب 164 متراً مربعاً.

ووفقاً للأساطير، فقد قتل هيراكليس زوجته في نوبة غضب. وعندما سأل كيف يمكنه التكفير عن ذلك، قيل له أن يسافر إلى تيرينز ويكمل المهام التي طلبها منه الملك زيوس. وظل لمدة 12 عاماً، يسافر من مكان لمكان لإكمال 12 عملاً مطلوباً منه. وانعكست هذه الأعمال على العديد من المصنوعات اليدوية مثل المزهريات والتوابيت.