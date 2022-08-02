تصوير حطام سفينة البحرية الملكية "إتش إم إس ماجستيك" في تركيا

تم تصوير حطام سفينة البحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس ماجستيك" HMS Majestic التي غرقت في معركة غاليبولي في الحرب العالمية الأولى على عمق 20 متراً قبالة مضيق جناق قلعة التركي.

وغطس مخرج الأفلام الوثائقية والمصور تحت الماء تحسين جيلان وفريقه في المنطقة التي تحوي حطام غاليبولي في رأس "كيب هيليس" التي كانت مسرحاً لقتال عنيف. واكتشف حطام السفينة إثر افتتاح المنطقة أمام سياحة الغوص بمبادرات من رئاسة موقع غاليبولي التاريخي، وتم الكشف عن السفينة الغارقة على عمق 20 متراً، بجانب مركبين غير مزودين بمحركات.

وغرقت سفينة البحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس ماجستيك" بواسطة صاروخ أطلق من الغواصة الألمانية يو -21 قبالة رأس "كيب هيليس" الصخري.