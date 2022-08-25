نقوش تعود لأكثر من 1800 عام في مدينة نيسا التركية

عثر فريق آثار تركي على نقوش قديمة تعود إلى أكثر من 1800 عام، في مدينة نيسا التاريخية بولاية أيدين غربي تركيا.

ونقلت مصادر إخبارية عن الباحث سردار هاكان، رئيس جمعية التنقيب عن الآثار في الولاية، قوله "أثناء أعمال الحفر عثرنا على نقوش قديمة كتبت على حجرين يبلغ ارتفاعهما حوالي 1.5 متر"، مضيفاً أن المنطقة التي عثر فيها على النقوش سبق أن وجد فيها 10 نقوش حجرية أخرى".



وتحتوي مدينة نيسا على مجموعة كبيرة من الآثار تعود للفترة الهلنستية بين 323 – 146 قبل الميلاد.

وأسس المدينة أنطيوخوس الأول (281 ق.م - 261 ق.م) بن سلوقس الأول ثاني ملوك الدولة السلوقية.

وتثير آثار مدينة نيسا التاريخية في ولاية أيدين غربي تركيا اهتمام الزوار المحليين والأجانب، لتناسق آثارها وجمالية أبنيتها.