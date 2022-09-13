العثور على لوحة جدارية برونزية مزخرفة شرق تركيا

اكتشف علماء الآثار في قلعة "أيانيس" شرق تركيا، قطعة فنية برونزية سليمة يُعتقد أنها كانت تستخدم كلوحة جدارية من قبل عائلة أورارتيان المالكة التي حكمت مملكة أورارتو Urartu القديمة شرق الأناضول في فترة ما قبل الميلاد.

وتطل قلعة أيانيس Ayanis على بحيرة وان ذات المناظر الخلابة، وتقع على بعد حوالي 200 متر عنها، وهي واحدة من أروع المباني المتبقية من مملكة أورارتو بزخارفها وجدرانها المصنوعة من الطوب والمزينة بنقوش حجرية تمكنت من البقاء حتى الآن في منطقة "توشبا" التابعة لولاية وان.

وقد استمرت أعمال الحفر والترميم في موقع القلعة التي بُنيت في عهد الملك روسا الثاني الذي حكم في الفترة بين 680-639 قبل الميلاد لأكثر من 3 عقود، حيث اكتُشفت 4 غرف جديدة مترابطة على المنحدر الشمالي من التل خلال أعمال حفر القلعة التي جرت تحت إشراف عالم الآثار البروفيسور محمد ايشيكلي.

وفي معرض حديثه عن هذا الموقع قال ايشيكلي وهو أكاديمي في جامعة أتاتورك، إن فريقه واجه نتائج مفاجئة في هذا الجزء من موقع حفر القلعة.

وأضاف: "هناك صفوف من مجموعات الغرف المترابطة... إضافةً إلى العديد من الآثار وخاصة الخزفية منها في الغرف. كما عُثر على مجموعات عديدة من الهياكل الخشبية. وهذه الغرف توفر لنا معلومات مهمة حول تفاصيل الهندسة المعمارية لمملكة أورارتو، ولكن لم يُحدد بعد الغرض من استخدامها".

وعلق ايشيكلي بحماسٍ على اللوحة الجدارية البرونزية "الفريدة" الموجودة في إحدى الغرف قائلاً إنها العينة الوحيدة من نوعها المُكتشفة كقطعة واحدة، على عكس الأجزاء المتفرقة التي عُثر عليها في مرات سابقة.

وأعرب عن اعتقاده أن اللوحة كانت تستخدم على الأرجح كزخرفة معمارية جدارية.