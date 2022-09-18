العثور على ساعة شمسية رخامية تعود للعهد الروماني غربي تركيا

عثر علماء آثار أتراك على ساعة شمسية رخامية، تعود للعهد الروماني، في مدينة أيزانوي الأثرية بولاية كوتاهية غربي تركيا، يقدر عمرها بنحو ألفي عام.

وقال رئيس فريق التنقيب في الموقع، غوكهان جوشقون، إنهم عثروا على الساعة الشمسية خلال حفريات في مجرى نهر كوجا جاي "بنكالاس" الذي يمر من المدينة الأثرية.

وأوضح في حديث لوكالة الأناضول، أن الساعة تعود للعهد الروماني وهي الأولى من نوعها التي يعثرون عليها في مدينة أيزانوي الأثرية، الواقعة في قضاء "تشافادار حصار" بكوتاهية.

ونوه أن الساعة شبه كاملة وتنقصها بعض القطع الصغيرة فقط وهي بحالة جيدة جدا، وارتفاعها يصل إلى 45 سم وعرضها 43 سم، ويقدر عمرها بنحو ألفي عام.

ولفت إلى أن الساعات الشمسية كانت توضع في أماكن مركزية في المدن القديمة ليشاهدها الناس لتحديد الوقت، شأنها شأن أبراج الساعات في أيامنا الحالية.

وتعد مدينة أيزانوي من أبرز المعالم الأثرية في كوتاهية، وتسمى بمدينة أفس الثانية، لشبهها بمدينة أفس ذات الشهرة العالمية والواقعة بولاية إزمير غربي البلاد، وأدرجت المدينة القديمة على القائمة المؤقتة للتراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، عام 2012، وتتواصل أعمال التنقيب فيها منذ 2011.