الكشف عن أرضية فسيفسائية عمرها 1800 عام بولاية أديامان

عثر في مدينة بيري الأثرية بولاية أديامان جنوبي تركيا على أرضية من الفسيفساء يقدر عمرها بـ 1800 عام على الأقل.

وقال قهرمان ياغيز، عضو الهيئة التدريسية بجامعة أديامان، إن أعمال التنقيب بدأت بمدينة بيري الأثرية التي كانت مركز مملكة القوماجين (163 ق. م - 72 م) في 2001، واستمرت طوال السنوات الماضية على فترات متقطعة.

وأشار، في حديث للأناضول، إلى أن أعمال التنقيب العام الحالي أثمرت عن العثور على أرضية فسيفسائية بمساحة 12 مترا مربعا.

بدوره، قال والي أديامان، محمود جوخدار إن الأرضية الفسيفسائية يقدر أنها شيدت بين عامي 200 و300 للميلاد في العصر الروماني.

مدير متحف أديامان، محمد ألقان، قال إن الأرضية الفسيفسائية بقطع سوداء وبيضاء وزرقاء اللون.

وأشار إلى رسم شبكي منقوش على الأرضية الفسيفسائية.