يقدر عمرها بنحو 9500 سنة.. العثور على مخازن للحبوب في تل أثري وسط تركيا

عثر فريق من علماء الآثار الأتراك على مخازن للحبوب يقدر عمرها بنحو 9 آلاف و500 سنة في تل "أشيقلي" الأثري بولاية "أقسراي" وسط تركيا، الذي تتواصل الأعمال فيه لافتتاحه أمام السياح.

وقالت البروفيسورة مهربان أوزباشاران، التي تترأس فريق عمليات التنقيب في موقع تل "أشيقلي" الأثري بولاية "أقسراي" وسط تركيا، إن فريقها عثر على 5 مخازن خاصة للحبوب قدرت الدراسات عمرها بنحو 9 آلاف و500 عام.

وأشارت أوزباشاران، في تصريح لوكالة الأناضول، إلى أن إنشاء أماكن خاصة لتخزين الحبوب من أجل استخدامها لاحقاً، يدل على مدى تطور الزراعة في تلك الحقبة.

ولفتت إلى أن تل "أشيقلي" مدرج ضمن المواقع الأثرية ولا تزال الأعمال مستمرة لافتتاحه أمام السياح بدعم المؤسسة التركية للتاريخ.