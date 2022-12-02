اليونسكو تدرج الشاي التركي والأذربيجاني على لائحة التراث الثقافي غير المادي للبشرية

أدرجت اليونسكو في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية الشاي التركي وضمّت الشاي الأذربيجاني إلى التصنيف نفسه.

وأشارت اليونسكو في بيان إلى أنّ "زراعة الشاي في أذربيجان وتركيا تمثل عادة اجتماعية مهمة تعكس حسن الضيافة، فضلاً عن مساهمتها في إنشاء روابط اجتماعية وفي الحفاظ عليها وتُستخَدم للاحتفال بالأحداث واللحظات المهمة في حياة المجتمعات".

وعادةً ما يجري تحضير الشاي التركي الأسود في أباريق صغيرة ويقدَّم داخل أكواب صغيرة على شكل وردة إما خفيفاً أو قوي النكهة حسب أذواق الشاربين. وبتناول الأتراك الشاي في مختلف أوقات اليوم من الفطور وصولاً إلى العشاء.

ويتجوّل حاملو صواني الشاي في أسواق تركيا وشوارعها الشعبية لتقديم مشروبهم الشهير للتجار والزبائن.

فيما ينتشر باعة الشاي المتجوّلون في المدن التركية الكبرى أيضاً.

وأوضحت اليونسكو أنّ "ثقافة الشاي تشكل عنصراً أساسياً من الحياة اليومية للأتراك من مختلف الطبقات الاجتماعية".

ولفتت اليونسكو إلى تناول الشاي في أذربيجان أيضاً، مشيرة إلى أنّ "بعض المجتمعات في مناطق محددة تضيف البهارات والأعشاب المحلية كالقرفة والزنجبيل والزعتر على المشروب".

ويعتبر الشاي في البلدين جزءاً من الممارسات الاجتماعية وإحدى عادات الضيافة.

وشاع استهلاك الشاي في تركيا منذ بداية القرن العشرين تحديداً، عندما شجّع مصطفى كمال أتاتورك تناوله على حساب القهوة لدعم الإنتاج المحلي.