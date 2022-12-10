نظرة ثقافية حول الجذور البدوية للأتراك

يرجع نمط الحياة البدوي الممتد من التراث القديم للمنطقة إلى القرن الماضي، وهو لا يزال موجوداً إلى حدٍ كبير في تركيا ولا يزال الشعب التركي يعكس منظوراً فريداً عن حياة البدو في البلاد.

والبصمة البدوية تؤثر بعمقٍ على ثقافة تركيا، سواء كان ذلك على أساس تراث الناس المختلف أو الهجرة من الريف إلى المدينة على مدى المائة عام الماضية.

وبالمثل، فإن الكثير من الأتراك لا يعيشون حيث توجد جذورهم، ويبدو الناس في هذه البلاد قادرين على التكيف بدرجة كبيرة مع التنقل والتعامل مع المواقف الصعبة، ما يجعل ذلك بالإضافة إلى العديد من السمات التركية الأخرى المثيرة للإعجاب للغاية، يشكل مجموعةً من الفروق الثقافية المستمدة من عقلية الرُّحَّل المتأصلة لديهم، وهي الطريقة الفريدة التي يتفوق بها الأتراك في الاستمتاع بالحياة على أكمل وجه.

لا اعتراض على الأشياء الصغيرة

في تركيا، تحدث مواقف مثيرة في كثير من الأحيان لكن الناس يسعدون بالتغلب عليها والتماشي معها. ولا يشتكي الأتراك عندما ينهار شيء ما أو يتأخر أو ببساطة لا يعمل وفقاً لخطتهم، بينما بالنسبة للعديد من الغربيين، فإن عدم الالتزام بجدول زمني أو حدوث بعض العوائق غير المتوقعة في موقف ما، يمكن أن يزعج الناس كثيراً. ويتعامل الأتراك مع المواقف بهدوء وغالباً ما يتأقلمون بسرعةٍ مع كل ما يأتي في طريقهم بل ويحاولون تحقيق أقصى استفادة منه.

شعب يسبح مع التيار

يتمتع الأتراك بالأحداث العفوية، ويتوقفون لتناول الشاي أو الدردشة أو حتى لعب الطاولة عند سقوط القبعة، ويرحبون بحرارة بالمغامرات الطويلة عندما تقرع الفرصة بابهم. إنهم لا يمانعون إذا تغيرت الخطط ويقبلون حقيقة أن الأشخاص يمكنهم إلغاء الخطط أو قد يتأخرون في أوقات معينة. ويمكن أن يكون التوقيت نوعاً من المبادئ التوجيهية هنا بدلاً من وقت اجتماع محدد حيث يقبل الأتراك أنه في بعض الأحيان تحدث أشياء يمكن أن تعرقل الخطط.

جاهزون للسفر والانطلاق الآني

يشتهر الأتراك بكونهم يحجزون في اللحظات الأخيرة، فهم يميلون إلى عدم التخطيط مسبقًا بشكل محكم عندما يتعلق الأمر بالإجازات. وفي معظم الأوقات، قد يتم اتخاذ قرار بشكل عفوي للشروع في مغامرة. ومعظم الأتراك مستعدين عقلياً وجسدياً لإسقاط كل شيء والإنطلاق على الطريق.

الأتراك أكثر مرحاً من الأوروبيين

يُعرف الأتراك بكرم ضيافتهم بين الأجانب وهم في الوقت ذاته كرماء مع بعضهم، لا سيما بالقيام بالأشياء معاً. ويحب الأتراك تناول الطعام مع الآخرين والسفر معاً والاختلاط في مجموعات. ومن الطبيعي جداً أن يرحب الأتراك بذراعين مفتوحتين لقدوم أشخاص غير مدعوين مع الضيوف، ولن يغمضوا عيونهم تغافلاً إذا ما ظهر فجأة شخص غريب أو صديق لصديقٍ على عتبات الباب دون دعوة. وينطبق الشيء نفسه على أماكن السفر والجلوس معاً في المقاهي، ويمكن للمرء بسهولة الانضمام إلى تجمع من الغرباء لأنه بالتأكيد سيكون مقبولاً بل ويتم تشجيعه في تركيا.

الأتراك يؤمنون أن المنزل هو حيث يضع الضيف رأسه

يمكن أن يشمل كرم الضيافة التي يقدمها العديد من الأتراك دعوات الضيوف للإقامة ليلاً أو زيارة مسقط رأسهم ومنازل عائلاتهم. ويمكن للزائر الذي يقبل الدعوة أن ينتهي به الأمر بالنوم على الديوان وهو نوع من مقاعد الأريكة في المنازل التقليدية التي يمكن أن تتضاعف مساحتها بسهولة وتتحول إلى سرير الضيف.

كما يقوم الأتراك بقبول الدعوات من هذا النوع ويقررون بسهولة قضاء الليل في منزل أحد الأصدقاء. في حين أن المزيد من الأجانب الغربيين ينظرون إلى الإقامة لليلة واحدة وكأنها فرض على الآخرين وعائق غير ضروري لجدولهم الزمني.

الأتراك يجدون العزاء في الاختلاط الاجتماعي

عندما تسوء الأمور وتشتد الأحداث، يميل الأتراك إلى الاختلاط بالآخرين. كما يتحد الأتراك للقتال معاً، خاصة في الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى أو المواقف الكارثية. ويقومون بنصب الخيام وإعداد أماكن جلوس على طراز النزهة لانتظار آثار الزلازل أو في حال حدوث حرائق الغابات، بل ويخرجون في حشودٍ ليروا كيف يمكنهم المساعدة. وإذا مرض شخص ما أو في حالة وفاة في الأسرة، فإن الأتراك يقدمون احترامهم وتعازيهم، ولو لم يكونوا من أفراد الأسرة المباشرين، فقد يكون الزوار تقريباً أي شخص من معارفهم أو جيرانهم أو حتى بائعين محليين، فقط يأتون لتقديم الدعم والتعازي.

الأكل حسب الموسم

يحظى المطبخ التركي بالتبجيل بسبب روعته ولذة مكوناته بقدر فوائده الصحية. ونظراً لكونه نظاماً غذائياً متوسطياً غنياً بالمنتجات والبقول والدهون الصحية، يمكن القول إن الطعام التركي هو أحد أكثر المأكولات صحيةً. وإلى جانب ذلك، يأكل الأتراك المكونات بناءً على مواسمها، وبالنسبة لهم فإنه لا يوجد ما يعادل متعة تناول الطعام الصحي والشعور بالرضا عن ذلك. ويتم تحضير المواد الغذائية الأساسية على مدار العام مثل الطماطم ومعجون الفلفل الأحمر في الموسم وتخزينها في المخازن ليتم استهلاكها مع الفاكهة والخضروات في غير موسمها. وبمعنى آخر، في حين أن معظم الوجبات مصنوعة من منتجات طازجة، إلا أن عناصر المخزن في تركيا يتم تحضيرها من مكونات منتقاة في ذروة موسمها.

تقاسم الطعام الجماعي

تتكون مائدة العشاء التركية والعديد من الوجبات من مساحة على الطراز المنزلي توضع فيها الأطباق في وسط الطاولة ويتشارك الجميع ما يريدون من الخيارات الواسعة للطعام. وحتى الإفطار التركي يتم تقديمه بشكل أكثر شيوعاً باعتباره نشاطاً اجتماعياً تشاركياً يتناول فيه الناس نفس الأطباق مثل المقبلات والمازات. ويختلف هذا عن العادات السائدة في الغرب والتي تقضي بوضع الطعام في أطباق فردية. ويعد تقاسم الطعام في الثقافة التركية، أمراً شائعاً لأن الأتراك نادراً ما يأكلون بمفردهم.