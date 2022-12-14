استمرار الاحتفالات بالذكرى 749 لوفاة جلال الدين الرومي في قونية

إحياء للذكرى الـ 749 لوفاة مولانا جلال الدين الرومي، تستمر الفعاليات بالمناسبة في مدينة قونية لليوم السابع، في مركز مولانا الثقافي تحت شعار "حان وقت الصداقة".

وتضمنت الفعاليات، أمس الثلاثاء، حفلا موسيقيا صوفيا للمغني الصوفي أحمد أوزهان المعروف في تركيا بـ"أسطى الموسيقى الصوفية".

بعد ذلك، قدمت فرقة قونية للموسيقى الصوفية التابعة لوزارة الثقافة والسياحة التركية أغانٍ من أعمال الملحن التركي إسماعيل دا دا أفندي المتوفى عام 1846 في أرض الحجاز.

وشهدت فعاليات اليوم السابع للمراسم حضورا كبيرا من الزوار المحليين والأجانب.

ويتم إحياء ذكرى وفاة الرومي من 7 حتى17 ديسمبر/كانون الأول من كل عام بمشاركة آلاف الزوار من داخل وخارج تركيا.

وتشهد قونية فعاليات مختلفة إحياء لذكرى وفاة الرومي، تتضمن العديد من المعارض التي تعرف بالمتصوف الكبير، ودروسا باللغتين التركية والإنجليزية في كتاب المثنوي الذي ألفه الرومي، وغيرها.

ومولانا جلال الدين الرومي، من أهم المتصوفين في التاريخ الإسلامي، وقد أنشأ طريقة صوفية عرفت بالمولوية، وكتب كثيرا من الأشعار، وأسس المذهب المثنوي في الشعر، وكتب مئات آلاف أبيات الشعر عن العشق الإلهي والفلسفة.

ولد الرومي في مدينة بلخ بخراسان، في 30 أيلول/سبتمبر 1207، ولقب بسلطان العارفين لما له من سعة في المعرفة والعلم، استقر في قونية حتى وفاته في 17 كانون الأول/ديسمبر 1273، بعد أن تنقل طلبا للعلم في عدد من المدن أهمها دمشق.