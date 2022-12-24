منذ العثمانيين وحتى الوقت الراهن.. متحف الشرطة التركية تاريخ يمتد لـ 177 عاماً

يهدف "متحف الشرطة" في تركيا إلى تسليط الضوء على الأسلحة والذخائر والملابس، إلى جانب وسائل الاتصال المستخدمة بواسطة قوات الأمن منذ عهد السلطان العثماني عبد المجيد حتى الوقت الراهن.

وينافس المتحف الشرطة في تركيا، للحصول على جائزة أوروبية مرموقة في مجال المتاحف.

ويقع المتحف في العاصمة أنقرة على مساحة 3 آلاف و801 مترا مربعا، ويتبع لرئاسة دائرة الخدمات الاجتماعية والصحة في المديرية العامة للأمن.

وبات متحف الشرطة أحد 33 متنافساً نهائياً ضمن مسابقة جائزة متحف العام، المنظمة من قبل منتدى المتاحف الأوروبية سنويا برعاية مجلس أوروبا.

وقال نائب رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والصحة في المديرية العامة للأمن، كريم أجار، إن المتحف يسلط الضوء على تاريخ جهاز الشرطة التركي الممتد إلى 177 عاما.

** الجائزة الأولى

وأوضح أجار أن المعرض يقدم للزوار في إطار تسلسل زمني ممتد، مقتنيات تشمل وثائق وأسلحة وذخائر ومعدات اتصال وملابس وصور إضافة إلى تماثيل تحاكي فترات مختلفة.

وأعرب عن سعادته بتجاوز المتحف التصفيات وتأهله للمرحلة النهائية من مسابقة "جائزة متحف العام" في أوروبا.

وذكر المسؤول التركي أن متحف الشرطة يلبي كافة المعايير المحددة من قبل منتدى المتاحف الأوروبية.

ومشيرا لهذه المعايير، قال أجار: "رأينا أن متحفنا يمتلك كافة المعايير المطلوبة بل وأكثر من ذلك، وقدما طلبا للمشاركة في المسابقة".

وأفاد بأن منتدى المتاحف الأوروبية وجه لهم الدعوة للمشاركة عقب دراسة الطلب الأولي المقدم من قبلهم، مشيرا إلى أن أسماء المتاحف الفائزة بالمسابقة ستعلن بين 3-6 مايو/أيار 2023، معربا عن ثقته بأن متحف الشرطة سيفوز بالمركز الأول.

وقال أجار: " كلنا ثقة بأنن سنمثل بلادنا وجهاز شرطتنا على أكمل وجه في حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في برشلونة، وسنفوز بالجائزة الكبرى".

** تاريخ عريق

وحول بدايات المتحف، ذكر أجار أن أعمال إنشاء متحف الشرطة تم التخطيط لها منذ عام 1911، ونشرت وزارة الداخلية عام 1917 تعميما في جريدة "إقدام" تطلب فيه من كافة ولايات البلاد إرسال نماذج من الأسلحة والمعدات والألبسة المستخدمة بواسطة الشرطة بهدف عرضها.

لكن ظروف الحرب العالمية الأولى حالت دون إتمام المشروع في حينه، ولذلك يعبر أجار عن فخرهم دائما بالافتتاح الرسمي الأول لـ "متحف الشرطة" بعد 104 أعوام من بداية المشروع.

ويستقبل متحف الشرطة زواره مجانا طيلة 6 أيام في الأسبوع ، كما يمكن زيارته افتراضيا عبر الرابط "polismuzesi.com".

وتم افتتاح متحف الشرطة في 9 أيلول/ سبتمبر 2021، ويتضمن 6 أقسام رئيسية، ويسلط الضوء على مراحل تطور جهاز الأمن التركي والأسلحة والمعدات المستخدمة بواسطة قوات الأمن منذ عهد السلطان عبد المجيد وحتى اللحظة الحاضرة.

ويحوي المتحف ملابس ومعدات تاريخية، ومجسمات لمخافر عثمانية، وتماثيل تحاكي الماضي، فضلا عن مقتنيات حديثة كأسلحة ومدرعات الشرطة.