أردوغان يفتتح مسجد "يني جامع" التاريخي في امينونو بعد انتهاء ترميمه

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم، في افتتاح مسجد "يني جامع" التاريخي في منطقة أمينونو الساحلية بعد انتهاء أعمال الترميم فيه وإقامة الصلوات في حرمه من جديد.

وأدى أردوغان صلاة الجمعة داخل المسجد التاريخي الواقع في الطرف الأوروبي لمدينة إسطنبول، على البوسفور، وسط منطقة شديدة الاكتظاظ والسياحة.

وقال إن تشييد "يني جامع" بدأ بأمر من السلطانة صفية والدة السلطان العثماني مراد الثالث، واستكمل بأمر السلطانة خديجة تورهان والدة السلطان محمد الرابع عام 1665.

وذكر أن أعمال الترميم في المسجد بدأت عام 2016 وشملت أجزاء واسعة منه.

وشارك في الافتتاح أيضا وزراء العدل بكر بوزداغ، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي، والثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي، ومسؤولون آخرون.