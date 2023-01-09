القائمة الرئيسية
تاريخ
القائمة الرئيسية

تشاوش أوغلو يزور مسجد "نور الحميدية" في كيب تاون

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 09.01.2023 09:26
تشاوش أوغلو يلتقي المسؤولين في مسجد نور حميدية في كيب تاون، 08 يناير 2023 الأناضول تشاوش أوغلو يلتقي المسؤولين في مسجد نور حميدية في كيب تاون، 08 يناير 2023 (الأناضول)

أجرى وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو زيارة لمسجد تاريخي في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، ساعد في بنائه السلطان عبد الحميد الثاني.

وقال تشاوش أوغلو، عبر تويتر، إنه استهل زيارته لجنوب إفريقيا بزيارة مسجد "نور الحميدية" في كيب تاون، العاصمة التشريعية للبلاد.

وأشار إلى أن المسجد يحمل اسم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وأشرفت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) على ترميمه.

وبدأ تشاوش أوغلو جولة إفريقية تشمل جنوب إفريقيا وزيمبابوي ورواندا والغابون وساو تومي وبرينسيبي بين 8 و14 يناير/ كانون الثاني.

وافتتحت السلطات في كيب تاون مسجد "نور الحميدية" عام 2019 بعد انتهاء ترميمه، وهو من أبرز الروابط بين تركيا وجنوب إفريقيا.

وأطلق على المسجد اسم السلطان عبد الحميد تقديرًا لمساهمته في بنائه عام 1884 وقدم السكان المسلمون في المدينة دعمًا كبيرًا لاستكماله.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق شهدت ولاية قارص شرقي تركيا، اليوم، مسيرة حاشدة بالمشاعل إحياء للذكرى...
مختارات