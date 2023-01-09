تشاوش أوغلو يزور مسجد "نور الحميدية" في كيب تاون

أجرى وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو زيارة لمسجد تاريخي في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، ساعد في بنائه السلطان عبد الحميد الثاني.

وقال تشاوش أوغلو، عبر تويتر، إنه استهل زيارته لجنوب إفريقيا بزيارة مسجد "نور الحميدية" في كيب تاون، العاصمة التشريعية للبلاد.

وأشار إلى أن المسجد يحمل اسم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وأشرفت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) على ترميمه.

وبدأ تشاوش أوغلو جولة إفريقية تشمل جنوب إفريقيا وزيمبابوي ورواندا والغابون وساو تومي وبرينسيبي بين 8 و14 يناير/ كانون الثاني.

وافتتحت السلطات في كيب تاون مسجد "نور الحميدية" عام 2019 بعد انتهاء ترميمه، وهو من أبرز الروابط بين تركيا وجنوب إفريقيا.

وأطلق على المسجد اسم السلطان عبد الحميد تقديرًا لمساهمته في بنائه عام 1884 وقدم السكان المسلمون في المدينة دعمًا كبيرًا لاستكماله.