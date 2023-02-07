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انهيار قلعة غازي عنتاب بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 07.02.2023 03:23
قلعة غازي عنتاب كما بدت بعد الانهيار IHA قلعة غازي عنتاب كما بدت بعد الانهيار (IHA)

تضررت القلعة التاريخية في غازي عنتاب في الزلزال الذي ضرب جنوب شرق البلاد بقوة 7.7 درجة وكان مركزه منطقة بازارجيك في قهرمان مرعش.

وقد دمر الزلزال بعض الأجزاء القوية في الأجزاء الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية من قلعة غازي عنتاب التاريخية في منطقة شاهين بي الوسطى، فيما تناثر حطام الأنقاض على الطريق.

وتناثر الدرابزين (السياج) الحديدي حول الفناء على الأرصفة المحيطة. كما انهار الجدار الاستنادي المجاور للقلعة. كذلك لوحظت تصدعات كبيرة في بعض الأجزاء، بسبب الزلزال.

من ناحية أخرى، انهارت جزئياً القبة والجدار الشرقي لمسجد شيرواني التاريخي Şirvani، بجوار القلعة، ويعتقد أنه بُني في القرن السابع عشر.

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