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اليونسكو تعرب عن قلقها من تضرر مواقع تراث عالمي بسبب الزلزال في تركيا وسوريا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 08.02.2023 07:25
صور مئذنة المسجد داخل قلعة حلب المدرجة في قائمة اليونسكو قبل وبعد الزلزال الكبير في سوريا، 6 فبراير 2023 وكالة الصحافة الفرنسية صور مئذنة المسجد داخل قلعة حلب المدرجة في قائمة اليونسكو قبل وبعد الزلزال الكبير في سوريا، 6 فبراير 2023 (وكالة الصحافة الفرنسية)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إنها تجري مسحا أوليا للأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي في المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا وسوريا للمساعدة في تأمينها واستقرارها بشكل سريع.

وأضافت المنظمة أنها "قلقة للغاية من الوضع في مدينة حلب القديمة في سوريا، المدرجة على قائمة المنظمة للمناطق المعرضة للخطر".

وقالت "لوحظ وقوع أضرار كبيرة بقلعة حلب، وانهيار البرج الغربي لجدار المدينة القديمة، كما ضعف عدد من المباني في الاسواق القديمة التقليدية هناك".

وفي تركيا، قالت المنظمة إنها حزنت لأنباء انهيار عدة بنايات في قلعة ديار بكر وحدائق "هيفسل" Hevsel، وهي مواقع تراث عالمي تعود إلى العصور اليونانية والرومانية.

وتحدثت المنظمة عن موقع ثالث متعرض للخطر، وهو الموقع الحثي في أرسلان تيبه Arslantepe بالقرب من ملاطية، المدينة التي ضربها الزلزال بشدة أيضاً.

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