مصر تعلن اكتشاف غرفة جديدة داخل هرم خوفو

أعلنت مصر اكتشافا جديدا داخل الهرم الأكبر بالجيزة هو الأول من نوعه على الجانب الشمالي من الهرم.

وقالت السلطات المصرية اليوم الخميس إن الممر، وطوله 9 أمتار، يوجد فوق المدخل الرئيسي للأثر الشهير، وتم اكتشافه باستخدام المسح.

وظيفة الغرفة غير معروفة حتى الآن، رغم أن مثل هذه الغرف والممرات غالبا ما تؤدي إلى مزيد من الاكتشافات الأثرية.

أعلن عالم الآثار المصري زاهي حواس ووزير السياحة المصري أحمد عيسى عن الكشف عند قاعدة الهرم.

الكشف تم عن طريق برنامج مسح الاهرامات، وهو برنامج دولي يستخدم عمليات المسح للنظر في الأجزاء غير المستكشفة من الاهرامات.

يعرف الهرم الواقع على مسافة نحو 11 ميلا من وسط القاهرة- أيضا باسم هرم خوفو، وبناه فرعون الأسرة الرابعة الذي حكم من 2509 إلى 2483 قبل الميلاد.