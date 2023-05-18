بيع أقدم نسخة من التوراة العبرية بمبلغ 38 مليون دولار

بيعت نسخة من التوراة يبلغ عمره 1.100عام ويعتقد أنها أقدم وأكمل نسخة باقية في العالم من المخطوطات التوراتية بمبلغ 38.1 مليون دولار في نيويورك، مسجلة رقماً قياسياً كأغلى مخطوط يباع في مزاد على الإطلاق.

والكتاب المقدس هذا، الذي يعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع إلى أوائل القرن العاشر، هو أقدم كتاب مقدس عبري شبه كامل معروف على وجه الأرض حتى الساعة.

وقالت دار المزادات سوثبيز في بيان إنها باعت التوراة بعد معركة مزايدة استمرت أربع دقائق بين اثنين من مقدمي العطاءات.

وقالت دار سوذبيز إن الكتاب المقدس اشتراه الدبلوماسي الأمريكي السابق ألفريد موسى نيابة عن منظمة أمريكية غير ربحية ستهديه إلى متحف ANU للشعب اليهودي في تل أبيب بإسرائيل.

قال موسى، السفير في عهد الرئيس بيل كلينتون: "الكتاب المقدس العبري هو الكتاب الأكثر تأثيراً في التاريخ ويشكل حجر الأساس للحضارة الغربية. ويسعدني معرفة أنه ينتمي إلى الشعب اليهودي".

تجاوز سعر هذه النسخة مبلغ 30.8 مليون دولار الذي دفعه مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس مقابل مخطوطة للأسطورة ليوناردو دافنشي عام 1994 باعتبارها أغلى وثيقة مكتوبة بخط اليد تم بيعها في مزاد علني.

أما أغلى وثيقة تاريخية فكانت واحدة من أولى المطبوعات لدستور الولايات المتحدة، باعتها دار سوذبيز بمبلغ 43 مليون دولار في نوفمبر 2021.

ونسخة التوراة هذه Codex Sassoon واحدًا من اثنتين فقط من المخطوطات التي تحتوي على 24 كتابًا من الكتاب المقدس العبري نجت حتى العصر الحديث.

وقالت سوذبيز إنها أكثر اكتمالا بكثير من مخطوطة حلب وأقدم من مخطوطة لينينغراد، وهما مخطوطان آخران شهيران من الأناجيل العبرية المبكرة.

بيعت المخطوطة بالمزاد العلني لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا وكان تقدير ما قبل البيع يتراوح بين 30 مليون دولار و50 مليون دولار.

وفقًا للتأريخ بالكربون 14، فالمخطوطة ساسون أقدم وأكثر اكتمالًا من مخطوطة حلب، وقد كُتبت في الجليل في القرن العاشر وتم إحضارها إلى إسرائيل في الخمسينيات من القرن الماضي بعد العثور عليها في تلك المدينة السورية.

يُعتقد أيضًا أن المخطوطة تسبق مخطوطة لينينغراد، وهي أقدم نسخة باقية من نص الكتاب المقدس العبري بأكمله، ويرجع تاريخها إلى أوائل القرن الحادي عشر.