تركيا تحيي الذكرى 570 لفتح مدينة إسطنبول على يد محمد الفاتح

تحتفل تركيا والعلام الإسلامي بالذكرى 570 لفتح اسطنبول يوم 29 مايو، الاثنين.

وسيتم تنظيم العديد من الأنشطة احتفالا بالذكرى السنوية لفتح السلطان العثماني محمد الثاني المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد.

دخل السلطان البالغ من العمر 21 عامًا والمعروف باسم محمد الفاتح إسطنبول، ومكانت تُعرف آنذاك باسم القسطنطينية، في 29 مايو 1453، وأطاح بحكم بالبيزنطيين الذين سيطروا على الإمبراطورية الرومانية الشرقية لأكثر من ألف عام.

وقد ورد في الحديث الشريف: " لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش"

تاريخ الفتح

انطلق محمد الثاني من أدرنة للتحضير لفتح اسطنبول.

فيما أغلق قائد البندقية بارتولوميو سوليجو Bartolomeo Soligo، الذي كان يقاتل لصالح البيزنطيين، مدخل القرن الذهبي بوضع سلسلة عملاقة عند مدخل الميناء.

اقترب محمد الثاني والجيش العثماني من القسطنطينية. وكان تعداد الجيش حوالي 80.000 جندي. بدأ الحصار بإطلاق مدفع كبير.

وصلت البحرية العثمانية أمام ميناء القسطنطينية في 145 سفينة.

ثم أمر السلطان بنقل السفن إلى القرن الذهبي عن طريق البر. فيما فشل الكابتن جيوركومو كوكو Giorcomo Coco، الذي كلف بحرق السفن العثمانية في القرن الذهبي، ومات داخل سفينته الغارقة.

حاولت السفن العثمانية كسر السلسلة عند مدخل القرن الذهبي، لكن الهجوم فشل. مع استمرار الهجمات على أسوار اسطنبول الهائلة، حفر العثمانيون نفقا تحتها للدخول إلى المدينة.

لكن البيزنطيين سمعوا أصوات الحفر فقاموا بإغلاق النفق.

وأرسل محمد الثاني مبعوثًا أخيرًا إلى الإمبراطور للتفاوض، لكن عرضه قوبل بالرفض. كما فشل النفق السابع الذي حفره العثمانيون. حتى استنتج محمد الفاتح أن حفر الأنفاق سيكلف العديد من الأرواح.

ثم بدأ الجيش العثماني هجومه في الساعات الأولى من يوم 29 مايو/أيار. نفذ العثمانيون هجومهم على ثلاث دفعات. خلال الساعتين الأوليين، هاجمت قوات "الباش بوزوق" (Bashi-bazouks) الأسوار، قبل أن تحل محلها قوات الأناضول.

ثم تدخل الجمود الإنكشارية وهم العمود الفقري للجيش. أخيرًا، في الصباح، تمكن الجنود العثمانيون من الدخول عبر باب كيركوبورتا Kerkoporta ورفعوا العلم العثماني.

دخل محمد الثاني المدينة بعد ظهر اليوم الأول من الفتح. وذهب إلى آيا صوفيا وصلى هناك قائلاً: "من الآن فصاعدًا، سيكون عرشي في اسطنبول".

وهكذا فتحت القسطنطينية بعد حصار استمر 54 يومًا على فترات.

وقد أنهى الفتح حقبة الإمبراطورية البيزنطية التي عمرت 1058 عامًا، وكان نهاية العصور الوسطى وجعل من اسطنبول العاصمة الجديدة للإمبراطورية العثمانية.

كان الفتح مهمًا لاستمرار الفتوحات العثمانية في أوروبا والسيطرة على الحركة البحرية بين البحر المتوسط والبحر الأسود.