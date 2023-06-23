نذر معركة مغطسة بالسكر بين تركيا واليونان

أجج استطلاع أجري في اليونان وتركيا الحماسة والمنافسة بين البلدين للفوز في الجدل الكبير حول البقلاوة.

أظهر الاستطلاع، الذي أُجري في اليونان وتركيا بين 14 و16 يونيو/حزيران بمشاركة أكثر من 1800 شخص، أن أكثر من 95% من الأتراك يدعون أن البقلاوة هي طبق تركي خالص.

في غضون ذلك، جادل أكثر من ثلثي اليونانيين الذين شملهم الاستطلاع بأن البقلاوة ملكهم فيما أقر ثلثهم بأنها من الأطعمة الشهية التركية.

كما أظهر المسح أن اختلاف في حب الحشوات أيضًا بين الدول المجاورة. فما يقرب من 57% من اليونانيين يحبون البقلاوة محشوة بالجوز، بينما يفضل أكثر من 56% من الأتراك البقلاوة بالفستق.

في عام 2013، أصبحت البقلاوة من ولاية غازي عنتاب التركية أول منتج تركي يتم تسجيله في قائمة الأصول المحمية والمؤشرات الجغرافية المحمية التي أنشأتها المفوضية الأوروبية لتعزيز وحماية أسماء المنتجات الزراعية عالية الجودة.