أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الاثنين، اكتمال نقل الحجاج من مكة المكرمة إلى مشعر منى، استعداداً لتصعيدهم إلى جبل عرفة، في يوم الوقفة الكبرى بفريضة الحج.

وقال متحدث وزارة الداخلية طلال الشلهوب، في مؤتمر صحفي بثته قناة "الإخبارية" السعودية: "تم اليوم الإثنين تنفيذ المرحلة الأولى لنقل الحجاج من المشاعر المقدسة بسلاسة ويسر وطمأنينة".

وأضاف الشلهوب: "تم اكتمال نقل الحجاج من مكة والمسجد الحرام إلى مشاعر منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها، استعدادا لتصعيدهم إلى عرفات".

ويغلب على يوم التروية التلبية والاستعداد ليوم عرفة المشهود في مناسك الحج.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن "مشعر عرفات أكمل استعداداته لاستقبال توافد الحجيج مع إشراقة صباح الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة (27 يونيو / حزيران الجاري) للصعود إلى جبل عرفات لقضاء يوم عرفة".

ويبدأ صباح غد الثلاثاء، تحرك الحجاج من مشعر منى نحو صعيد عرفات في يوم الوقفة الكبرى، مؤدين صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا ثم النفير إلى مزدلفة للمبيت فيها، ثم الانتقال منها إلى منى لاستكمال مناسك الحج، بحسب المصدر ذاته.

فيما أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية قدوم مليون و659 ألفا و837 حاجا، عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية أمس الأحد، بحسب "واس".

وأوضحت الجوازات أن "عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ مليونا و592 ألفا و199 حاجا، بينهم 242 ألفا و272 من مستفيدي مبادرة طريق مكة (تشمل 7 دول بينها تركيا لأول مرة)".

فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 60 ألفا و807 حجاج، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6 آلاف و831 حاجاً، وتعكس هذه الأرقام إحصائيات الحجاج القادمين من الخارج فقط، دون حجاج الداخل.