الملك الهولندي يعتذر عن عهود العبودية الاستعمارية التي كانت بلاده ناشطة خلالها

تقدّم ملك هولندا فيليم ألكسندر باعتذار رسمي عن ممارسة بلاده العبودية خلال الحقبة الاستعمارية، بمناسبة مرور 150 عاما على إلغاء الرق في المستعمرات الهولندية القديمة.

وقال العاهل الهولندي السبت في احتفال في أمستردام "أقف اليوم أمامكم كملككم وكجزء من حكومتكم. اليوم أنا أعتذر شخصيا"، على وقع تصفيق من الحاضرين الذين كان من بينهم آلاف المتحدرين من عبيد في سورينام وجزر أروبا.

وسبق لرئيس الوزراء مارك روته أن تقدم في كانون الأول/ديسمبر باعتذار رسمي باسم الحكومة الهولندية. ولم يتضح حينها ما اذا كان فيليم ألكسندر يعتزم الاعتذار نيابة عن الأسرة الملكية، عن ممارسات يقول الباحثون إنها منحتها ثراء فاحشا.

وقال الملك إن "تجارة الرقيق والعبودية جريمة ضد الإنسانية. الملوك وحكام عائلة أورانج-ناسوا لم يقدموا على أي خطوة ضد ذلك".

وأضاف "أنا أطلب المغفرة عن عدم التحرك في يوم نحيي ذكرى العبودية في هولندا".

وناشد كثيرون الملك الاعتذار نظرا للرمزية التي يعنيها صدور ذلك عنه.

ليندا نويتمير، رئيسة المعهد الوطني لتاريخ وإرث العبودية الهولندية، قالت إن خطوة كهذه "مهمة، خصوصا لأن المجتمع الهولندي المتحدر من أصول إفريقية يعتبرها مهمة".

وأضافت لقناة "أن أو أس" أن الخطوة ضرورية "لمعالجة تاريخ العبودية".

ومنذ أعوام، تشهد هولندا نقاشا معقدا حول ماضيها الاستعماري وتجارة الرقيق التي جعلت منها إحدى أغنى دول العالم. ووجد أفراد الأسرة المالكة أنفسهم دائما في صلب هذا الجدل.

وأظهرت دراسة نشرت في هولندا في حزيران/يونيو، أن الأسرة المالكة جمعت من المستعمرات بين عامي 1675 و1770، ثروات تصل الى 545 مليون يورو وفق حسابات الزمن الحالي.

وكان فيليم ألكسندر أعلن العام الماضي التخلي عن العربة الملكية الذهبية التي كان ينتقل على متنها في المناسبات الرسمية، لأنها تحمل رسوما تجسّد العنصرية.

واعتبر روته لدى تقديمه الاعتذار الحكومي في كانون الأول/ديسمبر، أن العبودية "جريمة ضد الإنسانية"، وأرسل بعض وزرائه الى المستعمرات السابقة.

واعتبر العاهل الهولندي في حينه أن اعتذار رئيس الوزراء "بداية مسار طويل".

ألغيت العبودية رسميا في سورينام ومستعمرات هولندية أخرى في الأول من تموز/يوليو 1863. لكن الممارسة استمرت عشرة أعوام إضافية في ما تمّ اعتباره مرحلة "انتقالية".