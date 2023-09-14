العثور على "مذبح أثري" يكشف حياة قونية الاجتماعية في القرن الثاني الميلادي

عثر فريق علماء أتراك على "مذبح أثري" خلال أعمال تنقيب أجريت في مدينة سافاترا القديمة الواقعة في ولاية قونية وسط تركيا، حيث يسلط المذبح الضوء على الحياة الاجتماعية والثقافية للمدينة قبل 1800 عام.

وقال رئيس فريق التنقيب الأكاديمي "إيلكر إيشيق" إن أعمال التنقيب في المسرح التاريخي بمدينة سافاترا القديمة الواقعة في قرية "ياغلي بايات" التابعة لمنطقة كاراتاي بولاية قونية شارفت على الانتهاء.

وأشار إيشيق، في تصريح لوكالة الأناضول، إلى أنهم قاموا بالحفريات في المسرح الروماني مع الفريق منذ ثلاثة أعوام.

وقال: "كجزء من الحفريات، وجدنا مذبحاً أثناء إزالة الكتل التي سقطت على الدرج، لقد تحمسنا للغاية وشعرنا بسعادة بالغة برؤية هذا المذبح سليماً".

وأوضح إيشيق أن المذبح تعرض لأضرار طفيفة بسبب دفنه تحت الكتل، ولم يلاحظ أي كسر أو تفكك عليه، ويعتقد أنه يعود للقرن الثاني الميلادي.

وأكد رئيس فريق التنقيب أنهم عثروا على نقش إغريقي يتكون من أربعة صفوف على المذبح.

وأردف :"لقد قمنا بترجمة هذه النقوش من خلال استشارة خبرائنا، وتبين أن المذبح كان بمثابة تبرع لهذا المسرح من قبل سلالة تدعى "أوريليا" تعيش في المنطقة، لقد اتاح لنا هذا المذبح الفرصة لتفسير فترة المسرح بوضوح واكتسبنا أيضاً معلومات حول البنية الثقافية والاجتماعية لتلك الفترة".