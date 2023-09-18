مدينة "غورديون" الأثرية في أنقرة تدخل لائحة التراث العالمي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مدينة غورديون الأثرية الواقعة في أنقرة ضمن لائحة "التراث العالمي".

وأعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر)، الاثنين، إدراج اليونسكو مدينة غورديون الأثرية، ضمن قائمة التراث العالمي.

ونوه أنه بذلك ارتفع عدد الأصول الثقافية التركية ضمن لائحة التراث العالمي إلى 20.

كما لفت أرصوي إلى أن تركيا تنتظر خبراً ساراً آخراً من اليونسكو فيما يتعلق بمساجد الأناضول ذات الدعامات الخشبية، مؤكداً عزمهم على زيادة المواقع التركية في اللائحة العالمية.

ومع القرار الذي تم اتخاذه في الاجتماع الخامس والأربعين للجنة التراث العالمي لليونسكو الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، ستتم حماية "غورديون" باعتبارها تراثاً عالمياً.

وتقع المدينة الأثرية التي يمتد تاريخ الاستيطان البشري فيها إلى 2500 عام قبل الميلاد، في قضاء بولاتلي في أنقرة، ولايزال مستمراً في محيطها إلى يومنا.

وتعتبر غورديون من "المناطق النادرة في العالم التي شهدت أطول استيطان بشري" حيث استمر الاستيطان في المدينة الأثرية ومحيطها نحو 4500 عام تخللتها فترات انقطاع قليلة.