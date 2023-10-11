اكتشاف عملات برونزية من نهاية القرن الأول بعد الميلاد في جناق قلعة التركية

اكتشف فريق من الباحثين مجموعة من العملات البرونزية عمرها 2000 عام خلال عمليات التنقيب في مدينة "الإسكندرية ترواس" Alexandria Troas القديمة، وهي مدينة ساحلية يعود تاريخها إلى ما يقرب من 2400 عام مضت، وتقع في ولاية جناق قلعة شمال غرب تركيا.

ويعتقد علماء الآثار أن هذه العملات ترجع إلى نهاية القرن الأول قبل الميلاد، والربع الأول من القرن الأول الميلادي، ما يجعل عمرها حوالي 2000 عام. ويتوافق تاريخ هذه العملات مع الفترة التي تحولت فيها المدينة إلى مستعمرة رومانية.

وأوضح رئيس فريق التنقيب إرهان أوزتيبه، أن النتائج تتجاوز العملات المعدنية، حيث اكتشفوا أيضاً ثروة من القطع الأثرية الخزفية أثناء أعمال التنقيب الممنهجة. وصف أوزتيبه عملهم الدقيق قائلاً: "نقوم بغربلة التربة المحفورة، لنجمع كل ما يخرج ثم نغسله ونفرزه بحيث يتم فصل السيراميك عن القطع المعدنية. وإذا كان هناك أية عناصر تتطلب التنظيف أو الترميم، فإن خبراء التحليل العلمي يقومون بما يلزم، وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة التقييم".

وتمتد القطع الخزفية التي تم اكتشافها خلال عمليات التنقيب هذا العام، إلى فتراتٍ مختلفة من 1700 إلى 2000 عام مضت. كما سلط أوزتيبه الضوء على أهمية العظام البشرية والحيوانية الموجودة في الموقع، وصنف المكتَشفات إلى مجموعتين: قطع أثرية من صنع الإنسان، وبقايا عظام البشر أو الحيوانات.

وقام علماء الأنثروبولوجيا، بتحليل بقايا عظام الإنسان والحيوان، ما أدى إلى التعرف على أنواع مختلفة من الحيوانات الأليفة مثل الأغنام والماعز والأبقار، وكذلك الحيوانات البرية بما في ذلك الغزلان وحتى عظام الديكة، التي يعتقد أنها استُهلكت في ذلك العصر لأول مرة.

وشدد أوزتيبه على أهمية هذه الاكتشافات، لأنها قد توفر أدلة تتعلق بأنشطة الطعام والشراب القديمة في المنطقة.