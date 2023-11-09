علماء آثار يعثرون على ظلال عيون وأحمر خدود عمرها 2000 عام غرب تركيا

اكتشف علماء الآثار مؤخراً، منتجات تجميلية ومجوهرات نادرة عمرها 2000 عام، خلال عمليات التنقيب في مدينة أيزانوي الرومانية القديمة في ولاية كوتاهية التركية.

وقال البروفيسور غوك خان جوشكون، رئيس قسم الآثار في جامعة دوملوبينار/كوتاهية، إن أعمال التنقيب التي تم تنفيذها بالتعاون مع ولاية كوتاهية وجامعة دوملوبينار، أجريت شرق معبد زيوس.

وفي إشارة إلى أنهم وصلوا إلى متاجر عمرها 2000 عام في السوق في المدينة القديمة أثناء أعمال التنقيب، قال جوشكون إنهم عثروا على بقايا متجر لمستحضرات التجميل والمجوهرات.

وأضاف: "تبين لنا أن المحل يبيع عطور ومجوهرات ومنتجات مكياج"، مضيفاً أنهم عثروا على العديد من زجاجات العطور وقطع المجوهرات والمكياج.

وقال البروفيسور: "النساء هن دائماً النساء"، مشيراً إلى أنهم اكتشفوا حمرة خدود وظلال عيون في الحفريات.

وقال جوشكون: "قام الرومان القدماء بتخزين ظلال العيون وأحمر الخدود في أصداف المحار، وقد وجدنا العديد من أصداف المحار في المتاجر التي كنا نجري أعمال التنقيب فيها".

وأوضح البروفيسور أن علماء الآثار اكتشفوا منتجات مكياج بعشرة ألوان مختلفة، وأنواعاً مختلفةً من إكسسوارات الشعر والمجوهرات.

وكانت آيزانوي التي يعود تاريخها إلى 3000 قبل الميلاد، مستوطنة رئيسية لشعب أيزانيتيس الذي عاش في فريجيا القديمة في الفترة الهلنستية،وقد تناوبت المنطقة بين الخضوع لبرغامس وبيثينيا، لكنها خضعت للحكم الروماني عام 133 قبل الميلاد.

ويقال إن مباني آيزانوي الرائعة وعلى رأسها معبد زيوس، هي التي جعلت المدينة مشهورة.

يذكر أن حفرياتٍ منتظمةً تجري في الموقع منذ عام 1970.

ومن بين الآثار الكثيرة يقف معبد زيوس الذي يظل أفضل معبدٍ محفوظٍ مخصصٍ لزيوس في الأناضول، وكذلك المسرح الذي يتسع لـ 15 ألف شخص وبجواره ملعب يتسع لـ 13.500 شخص وحمامين وأول مخزون تجاري في العالم متمثلاً في مبنى السوق الواقع في شارع ذو أعمدة، وخمسة جسور لا يزال اثنان منها قائمين فوق نهر كوجاتشاي.