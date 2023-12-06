إدراج زراعة الزيتون التقليدية في تركيا على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

أُدرجت زراعة الزيتون التقليدية في تركيا على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، وفق ما أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي.

وقال أرصوي، في بيان على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إن اجتماع اللجنة الدولية الحكومية التابعة لليونسكو لحماية التراث الثقافي غير المادي في مدينة كاساني في بوتسوانا بحث 5 عناصر ثقافية تركية.

وقال: "تم تسجيل زراعة الزيتون التقليدية في تركيا ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي الذي يتطلب حماية عاجلة".

وأشار أن جلسة يوم غد للاجتماع ستبحث العناصر الأربعة الأخرى لتركيا، دون تقديم تفاصيل عنها.

وأضاف: "وبذلك سترتقي تركيا إلى المركز الثاني بين الدول التي سجلت أكثر قيم ثقافية في قوائم التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، وسيصل عددها إلى 30".

وهكذا، فإن "الحماية شملت بعض المعارف والمهارات والأساليب التقليدية المتعلقة بزراعة الزيتون، مثل طرق تقليم الأشجار وجمع الزيتون وأساليب عصره المتوارثة جيلاً بعد جيل على مدى قرون، وتشكلت حولها النشاطات الاجتماعية مثل العمل الجماعي أثناء قطاف الزيتون والتقاليد الخيرية والاحتفالات" بحسب المصدر نفسه.