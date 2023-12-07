اكتشاف منشار نادر عمره 2500 عام أثناء أعمال التنقيب في تركيا

اكتشف علماء الآثار منشاراً عمره 2.250 عاماً أثناء أعمال التنقيب في مدينة حاتوشا الحثية القديمة في ولاية جوروم بوسط تركيا.

وتم إجراء أعمال التنقيب في حاتوشا الواقعة في منطقة بوغاز قلعة، منذ عام 1906 واكتُشفت في الموقع أعداد لا تحصى من القطع الأثرية القديمة، بما في ذلك لوح به إشارات لغة غامضة.

وقال البروفيسور أندرياس شاشنر الذي يقود أعمال التنقيب للإعلام المحلي، إن حديد المنشار أكثر سماكةً من المناشير المعاصرة، لكنه بخلاف ذلك يشبه إلى حدٍ كبير تلك المستخدمة اليوم.

وأضاف: "هذا يوضح لنا أن البشر لا يقومون ببساطة بتعديل أدوات العمل".

ويبلغ طول الأداة القديمة 20 سنتيمتراً، وتم العثور عليها في الجانب الشمالي الغربي من المدينة.

وأشار البروفيسور شاشنر إلى أن هذا الاكتشاف نادر ويعتبر الأول من نوعه في الأناضول في القرن الثالث قبل الميلاد.

يذكر أن مدينة حاتوشا القديمة تمثل متحفاً في الهواء الطلق ويبلغ طول أسوار المدينة 6 كيلومترات ويمتد فيها ممر تحت الأرض بطول 71 متراً وتحتوي على قصر الحثيين وفيها 31 معبداً مكتشفاً إضافة إلى صوامع القمح. وقد تمت إضافتها إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1986 بسبب هياكلها المعمارية المحمية جيداً وموقع التنقيب فيها. كما أنها تحمل أيضاً لقب اليونسكو "ذاكرة العالم" منذ عام 2001 حيث تمثل كتاباتها المسمارية أقدم شكل معروف للغات الهندية الأوروبية.