دعوة لزيارة معرض "الملابس الشعبية العثمانية" في اسطنبول

أقيم في إسطنبول معرض "الملابس الشعبية العثمانية" ضم نماذج من الأزياء التقليدية التي كانت تشكل موضة مجتمعات ذلك العصر.

المعرض أقيم في مركز الثقافة والفنون بمنطقة عمرانية، وضم ملابس وأشياء متعلقة بثقافة المعيشة من العهد العثماني، تعود لـ 20 مجموعة إثنية مختلفة.

ويشمل المعرض نحو 700 قطعة من الملابس والحلي وغيرها من الأشياء وهي جزء من مجموعة مقتنيات وقف "أولوماي".

وفي حديث للأناضول، قالت رئيسة مجلس إدارة الوقف فايزا أولوماي غوك ألب، إن المعرض عبارة عن جزء من المقتنيات التي جمعها والدها أسعد أولوماي.

ولفتت إلى أن والدها دأب على مدار 60 عاما على جمع نماذج من الملابس والأشياء المتعلقة بثقافة المعيشة لدى المجتمعات في المناطق التي حكمتها الإمبراطورية العثمانية.

ويتراوح عمر المعروضات بين 200 و300 عام، وبينها ملابس تعود لشرائح مختلفة مثل ملابس رجال الدين، وأزياء عرائس، وحُلي، وقطع متعلقة بثقافة القهوة، ومستلزمات العناية الشخصية.