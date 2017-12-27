ميزانية بلدية إسطنبول تفوق ميزانيتي وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية

بلغت ميزانية بلدية إسطنبول الكبرى لعام 2018 ، 42 ملياراً و600 مليون ليرة تركية (11.134 مليار دولار أمريكي)، وفق معطيات رسمية.

وأظهرت المعطيات أن الميزانية الموحدة لبلدية إسطنبول الكبرى، تجاوزت ميزانيات 18 وزارة تركية كل على حدة.

وسبق أن صرّح رئيس بلدية إسطنبول مولود أويصال، خلال مشاركته في مناقشة ميزانية البلدية في وقت سابق، إنه تم تخصيص 6 مليارات و 822 مليون ليرة تركية (1.784 مليار دولار) من الميزانية لقطاع النقل في إسطنبول.

وبحسب المعطيات فإن ميزانية بلدية إسطنبول فاقت ميزانية كل من وزارات الدفاع، والصحة، والمواصلات والاتصالات والنقل البحري، والأسرة والشؤون الاجتماعية، والزراعة الثروة الحيوانية، والعدل، والشباب الرياضة، والداخلية، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا.

كذلك فاقت الميزانية، النفقات المتوقعة لوزارة الاقتصاد، والثقافة والسياحة، والخارجية، والتنمية، والطاقة والموارد الطبيعية، والبيئة والتطوير العمراني، ووزارة الجمارك والتجارة، ووزارة شؤون الاتحاد الأوروبي، وزارة الغابات والمياه.

كما فاقت ميزانية البلدية ميزانيات كل من رئاسة الجمهورية، والبرلمان، ورئاسة الوزراء، والمحكمة الدستورية، وجهاز الاستخبارات الوطنية، ومجلس الأمن القومي.

ويقطن في إسطنبول نحو 14 مليونا و804 آلاف و116 مواطناً، يشكّلون 18.5 % من إجمالي عدد سكان تركيا، وفق معطيات هيئة الإحصاء التركية (حكومية) عن عام 2016.