النجم السينمائي الهندي راجينيكنس يقتحم عالم السياسة

قرر النجم السينمائي الهندي راجينيكنس دخول عالم السياسة في ولايته الواقعة جنوب البلاد كما قرر عزمه إطلاق حزبه الجديد، واصفا الأمر بأنه واجب عليه تجاه وطنه.

قال الممثل البالغ من العمر 67 عاما اليوم الأحد لأنصاره إن هدفه هو تغيير النظام وتحقيق الحكم الرشيد في ولايته، تاميل نادو.

دعا راجينيكنس إلى تغيير سياسي وناشد معجبيه من أجل احتضان كافة قطاعات المجتمع.

نقلت محطة تلفزيون نيودلهي عن راجينيكنس قوله "لا أريد كوادر. أريد مراقبين".

راجينيكنس أحد أشهر الممثلين في الهند وحققت أفلامه - البالغ عددها 175 فيلما والتي بدأت منذ عام 1975 - نجاحا كبيرا، وكانت معظمها باللغتين التاميلية والتيلوغوية.

تبدو آفاق راجينيكنس السياسية مشرقة خاصة بعد حالة الفراغ السياسي في الولاية عقب وفاة جايارام جايالاليثا، الزعيمة السياسية البارزة، وتقاعد موثوفل كارونانيدهي، البالغ من العمر 93 عاما، وهو زعيم حزب درافيدا مونيترا كازاجام المعارض.

لطالما أثرت السينما على السياسة في تاميل نادو من خلال تحول الممثلين إلى سياسيين يحظون بشعبية.

فقد تحول كل من سي إن أنادوراي وإم كارونانيدهي من كتابة السيناريو إلى عالم السياسة وشغل كل منهما منصب رئيس وزراء الولاية.

كما كان للمثل الكبير إم جي راماشاندران، الذي تحول إلى سياسي، وجود قوي على الشاشة وبعد ذلك في أوساط الجماهير.

عمل راجينيكنس، واسمه شيفاجي راو غيكواد، كقاطع تذاكر حافلات لمدة ثلاث سنوات قبل أن ينضم إلى مدرسة لتعلم التمثيل.

بدأ مشواره بأدوار صغيرة ولعب دور الشرير في العديد من الأفلام في السينما التاميلية التي شق منها طريقه إلى بوليوود، مركز صناعة السينما الهندية في مومباي.

وكرمته الحكومة الهندية بجوائز وطنية كبرى - منها جائزة بادما بوشان عام 2000 وبادما فيبهوشان عام 2016 - نتيجة مساهماته في مجال الفنون.

في مهرجان الفيلم الدولي رقم 45 في الهند عام 2014، حصل على جائزة الذكرى المئوية لشخصية الفيلم الهندي لذلك العام.

كان نجم بوليوود أميتاب باتشان قد حاول التوغل في عالم السياسة كعضو في البرلمان الهندي ممثلا لحزب المؤتمر، دعما لصديقه، رئيس الوزراء آنذاك راجيف غاندي في الثمانينات.

واستقال من منصبه بعد ثلاث سنوات عقب مزاعم قبوله رشاوى في صفقة شراء مدفعية. وتم تبرئته مؤخرا من هذه الفضيحة.