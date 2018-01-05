إسطنبول.. معرض لمنتجات الطاقة الفعالة في الفترة بين 11-14 يناير

تستضيف مدينة إسطنبول معرض وقمة "منتجات وصناعات الطاقة الفعالة"، في الفترة ما بين 11 و14 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وينظم المعرض بالتعاون بين مركز التجارة العالمي بإسطنبول وجمعية الطاقة الفعالة (تركية) وبدعم من وزراتي الطاقة والموارد الطبيعية، والبيئة والتطوير العمراني التركية، بحسب بيان صادر عن شركة "أنيبه" المنظمة للمعرض.

ويشارك في المعرض ممثلون عن شركات محلية وعالمية عاملة في مجال الطاقة، مثل "شنايد إلكتريك"، "طالغاكيران"، "سينباش"، "توركسل"، "سيمينز"، "تويوتا"، و"رينو".

ويشهد المعرض عرض أحدث السيارات الهجينة لشركتي "تويوتا"، و"رينو"، إضافة إلى عربات قديمة تابعة للمديرية العامة لتشغيل الترامواي ومترو الأنفاق في إسطنبول.

كما سيتم خلال المعرض لفت الانتباه إلى كفاءة استخدام الطاقة في الأبنية التي تعد أكثر الأماكن استهلاكًا للطاقة، وفي هذا الإطار، ستطلق وزارة البيئة والتطوير العمراني، وجمعية الطاقة الفعالة مشروع "أبنية الطاقة الفعالة".