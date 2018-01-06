الرئيس أردوغان يفتتح الكنيسة الحديدية غداً في إسطنبول

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، افتتاح كنيسة "ستيفي ستيفان"، ذات الأهمية التاريخية بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس البلغار، في مدينة إسطنبول، والمعروفة باسم "الكنيسة الحديدية"، غدًا الأحد.

ومن المقرر أن تُقام مراسم افتتاح الكنيسة البلغارية التي رُمّمت من قبل السلطات التركية، في منطقة "بلاط" بالشطر الأوروبي من إسطنبول، بحضور رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف.

وتم إنشاء كامل الكنيسة من الحديد على ساحل "بلاط"، عام 1898، وتتمتع بأهمية تاريخية كبيرة لدى المسيحيين الأرثوذكس البلغار، واستمرت أعمال الترميم فيها حوالي 7 أعوام.

وعقب الانتهاء من مراسم الافتتاح، سيستقبل الرئيس التركي رئيس الوزراء البلغاري في إسطنبول.

ويتزامن افتتاح الكنيسة مع احتفالات المسيحيين الذي يسيرون وفق التقويم الشرقي بعيد الميلاد.